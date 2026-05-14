◇パ・リーグオリックス0―3楽天（2026年5月14日楽天モバイル）オリックスは打線が沈黙し、直近4試合で3度目の零封負けを喫した。先発・ジェリーが、いずれも来日ワーストの3回8安打3失点で降板。序盤から追いかける展開を強いられた中、初対戦だった楽天先発のウレーニャに7回途中まで4安打に抑え込まれた。勝てば貯金10に再到達だった試合で足踏みを強いられ、チームはあす15日から敵地・ZOZOマリンでのロッテ3連戦