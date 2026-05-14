巨人は１４日、４月の「ＪＥＲＡセントラル・リーグ公式戦２０２６」の主催試合（地方含む）で、チームを勝利に導いたヒーロー選手や記録達成者が透明のアクリル板に直筆サインした「ヒーローズプレート」を、スポーツチーム公認オークション「ＨＡＴＴＲＩＣＫ」に出品すると発表した。社会貢献活動「Ｇｈａｎｄｓ」の一環で、今回出品する計６枚のプレートには、２１日の長野、２２日の前橋（ともに中日戦）で、いずれも