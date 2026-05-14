パチンコにトレーニングの要素を組み合わせ、楽しみながら身体機能を鍛えられる福祉機器を名古屋市の遊技機メーカーが開発し、全国の施設に導入されている。パチンコ台と無線接続されたペダルをこぐと玉が出る仕組みで、加齢により心身が衰える「フレイル」の予防にも一役買っている。（中部支社松岡樹）「当たりを出したいと思ったら長くこげた」。愛知県飛島村の村営敬老センターに通う女性（９５）は、パチンコ台に向かっ