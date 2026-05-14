阪神は１４日、モレッタ投手、小野寺暖外野手の出場選手登録を抹消した。新助っ人のモレッタは中継ぎで１５試合に登板して２勝１敗、防御率６・３９。前日のヤクルト戦は八回１死満塁で救援登板したが、押し出し死球で決勝点を献上した。小野寺は同じく前日のヤクルト戦に６番・左翼でスタメン出場。だが、４打数無安打に終わり、打率・１５４となった。