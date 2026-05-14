俳優で歌手の小林旭（87）が14日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。石原裕次郎さんについて「あの人は、はじめからスター」と語った。司会の黒柳徹子が「1956年、石原裕次郎さんなんかと一緒に…」と問いかけると、小林は「ちょうど1956年のころは、青春映画がポン、ポンと主演作品を出してもらえたころ」と説明した。黒柳は「でもそのころに裕次郎さんは試験なしで日活にお入りになった、って」と話しかけ