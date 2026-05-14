俳優ソン・ジュノが、歌手兼女優IUの衝撃的な1食に驚愕したと告白した。最近、韓国で放送されたSBSラブFM『ユ・ミンサンの腹ペコラジオ』（原題）には、俳優ソン・ジュノ、女優キム・ソヒョン夫婦がゲスト出演した。【写真】IUがダイエットにこだわる理由ソン・ジュノとキム・ソヒョンは、現在放送中のMBCドラマ『21世紀の大君夫人』にて、俳優ピョン・ウソク演じる主人公の両親、ヒジョン大王とウィヒョン王后を熱演。実生活でも