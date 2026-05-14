ILLITが、眩しい清涼感でファンを虜にした。5月13日、ILLITの公式インスタグラムを通じて、彼女たちが第30代モデルを務めるイオン飲料ブランド「ポカリスエット」のイメージカットが公開された。【写真】「ガチ天使」ILLIT、海辺に映える“清純美”公開された写真には、海辺でポカリスエットを手に、眩しい日差しを浴びるメンバーたちの姿が収められている。素顔のようなナチュラルなメイクと、風になびく自然なヘアスタイルがILLI