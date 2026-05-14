【モデルプレス＝2026/05/14】2026年2月17日に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さんのお別れの会が2026年5月14日、都内にて行われた。LUNA SEAのRYUICHI、SUGIZO、INORAN、Jが囲み取材に応じ、真矢さんへの思いを語った。【写真】ドラムが3つ並んだLUNA SEA真矢さんの祭壇◆LUNA SEA、真矢さんへの思い語るグループのムードメーカーだったという真矢さん。Jは真矢さんについて「ドラマーなので間を操るとい