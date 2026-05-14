【モデルプレス＝2026/05/14】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月13日、自身のInstagramを更新。手作り焼きそばを公開し、反響を呼んでいる。【写真】LA在住の有名女優「野菜たっぷりで最高」残り物野菜食べ切りの豪快塩焼きそば◆桃井かおり、野菜たっぷり蛤の塩焼きそば披露桃井は「蛤の塩焼きそば」とつづり、自宅で作った焼きそばの写真を投稿。具だくさんの焼きそばに味噌汁が並び「野菜のお残り総参