【COMBAT ARMORS MAX32 1/72 アビテート T10B ブロックヘッドVer. GT】 予約期間：5月13日～6月24日 発送：10月予定 価格：6,820円 マックスファクトリーは、プラモデル「COMBAT ARMORS MAX32 1/72 アビテート T10B ブロックヘッドVer. GT」の予約を6月24日まで受け付けている。価格は6,820円。商品の発送は10月の予定。 本商品は、太田