高松東警察署 高松東署は14日、高松市中野町の介護職の男（20）を不同意わいせつと不同意性交等の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、男は3月20日午後11時30分ごろと、同月21日午後11時ごろから翌日午前1時30分ごろまでの間、香川県内の駐車場に停めた車の中で、同意がないにも関わらず県内の20代女性にわいせつな行為をした疑いが持たれています。 女性が5月上旬に警察に届け出て、容疑を裏付けて逮捕しました。