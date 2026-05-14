岡山県警が改めて自転車の安全利用に向けた指導や啓発岡山・北区 自転車の「青切符」制度が始まって1カ月ほどが経ち、岡山県警が改めて自転車の安全利用に向けた指導や啓発を行いました。 岡山県警は通勤・通学の時間帯に合わせ県内45カ所で指導などを行いました。 岡山市北区の交差点では、右側通行や並走をした自転車に対し警察官が警告を行いました。 （警察官）「危ないので、自転車は一列で。並走しないよ