寒河江市内の事業所にある男女兼用トイレの女性用個室に小型カメラを設置し、利用中の女性をひそかに撮影したとして14日、山形市の会社員の男が警察に逮捕されました。性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、山形市下条町の会社員で37歳の男です。警察によりますと、男は正当な理由がないのに、5月13日、寒河江市内の事業所にある男女兼用トイレの女性用個室に小型カメラを設置し、利用中の女性をひそかに撮影した疑いが持たれて