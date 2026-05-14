NHKで好評放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」。戦国時代、主人公・豊臣秀長（＝羽柴小一郎長秀／仲野太賀）が、兄・秀吉（＝羽柴秀吉／池松壮亮）を支え、兄弟で天下統一を成し遂げるまでの軌跡を描く物語は快調に進行中。5月10日に放送された第18回「羽柴兄弟！」では、織田家の家老となり、“木下藤吉郎”から名を改めた“羽柴秀吉”が、小一郎と共に新たな家臣を募り、若い武将たちが集まってくる様子が描かれた。ここまで本