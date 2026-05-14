14日も急な雷雨に注意。これまでの一日の天気を振り返ります。■午前中から各地で雷雨に午後も天気の急変には要注意14日（木）は高気圧に覆われて、日中は広い範囲で日差しが届きました。前日に続いて上空には強い寒気が流れ込んでいて、大気の状態が非常に不安定となっています。午前中から所々で雨雲がわきはじめ、房総半島や神奈川県西部など関東南部で雷雨となりました。夕方以降は、関東北部山沿いで雨雲が発生しやすく、夜