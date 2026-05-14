◇パ・リーグ楽天3―0オリックス（2026年5月14日楽天モバイル）楽天が今季6度目の完封勝利で連敗を「5」で止めた。先発のウレーニャは7回途中4安打無失点で今季2勝目を挙げた。4投手の継投で、藤平は9セーブ目。打線は初回に辰己の左犠飛で先制。3回は1死二、三塁で太田が中前に2点適時打で追加点を挙げた。平日のデーゲーム。小・中学生のお仕事体験イベントや宮城県内の高校生1万1000人超を招待して行われた。5