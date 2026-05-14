◇プロ野球ファーム・リーグ ロッテ 20-0 ヤクルト(14日、戸田)ロッテ2軍が、24安打20得点の猛攻。この日は、投げても相手打線をわずか3安打に抑えており、投打かみ合う完封勝利としています。初回、ここまで「4番・サード」の起用が続いている期待のドラフト4位ルーキー・櫻井ユウヤ選手の先制タイムリーで火がついたロッテ打線。安田尚憲選手も連続タイムリーで続き得点を重ねると、2アウト1塁の場面では、立松由宇選手にファー