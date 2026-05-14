予告先発が発表され、阪神の大竹耕太郎投手（30）があす15日の広島戦（甲子園）に今季2度目の中5日で先発することが決まった。大竹は前回9日のDeNA戦では8回10安打3失点で降板。球数は93球だった。前週は金曜日の登板だった村上はカード2戦目となるい16日以降に登板すると見られ、ローテーションを再編した形だ。