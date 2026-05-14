カメラマンで映画監督の蜷川実花（53）が13日、自身のインスタグラムを更新。父で演出家・蜷川幸雄さん（享年80）と、母で元俳優・キルト作家の蜷川宏子さんの若かりし頃のなつかしい2ショット写真を披露した。【写真】「お母様も美人ですが、お父様の男前には驚き」両親のなつかしい夫婦2ショット披露の蜷川実花実花は「実家から可愛い写真がいっぱい出てきた。父と母の若い時の写真。仲良しねぇ。幸せそうな2人を見てニコニ