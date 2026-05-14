大谷翔平選手の愛犬・デコピンが思いも寄らない姿で球場に登場しました。MLB公式Xがデコピンをとらえた写真を投稿。ものすごくズームアップされて写されたその場所は大谷選手の足元。普段はユニフォームで隠れていますが、ある拍子にめくれ上がり登場したデコピンはシューズの“べろ”の部分に描かれていました。今季同じ色、形のシューズを使用している大谷選手。実は毎回試合の準備をする際にデコピンの顔を見ていたのかもしれま