お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄（50）が14日、曜日メンバーを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。お笑いタレントの中山功太（45）による「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」という告発を受けて謝罪してから初の同番組出演で、騒動に言及した。いつも通りに和やかな雰囲気で番組がスタートする中、高橋が「今日ちょっとだけ僕に触れとかないと」と自ら切り出す。MCの南海キャンディーズ・山