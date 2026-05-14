歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが5月14日、自身のインスタグラムを更新。10年以上続けているABMORI（エビモリ）について、今年も開催を宣言しました。 【写真を見る】【 市川團十郎 】ABMORI（エビモリ）「今年もします」宣言ABMORI（エビモリ）とは、地球のため、日本の美しい四季を守るため「何か自分で出来る事はないかな？」とブログでのコメントから始まった、森林再生を目的とした植樹プロジェクトです。2014年か