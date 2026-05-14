◇ナ・リーグパドレス3−1ブルワーズ（2026年5月13日ミルウォーキー）パドレスは13日（日本時間14日）、敵地でのブルワーズ戦で劇的な逆転勝利を飾り、首位をキープした。相手先発の剛腕、ミジオロウスキーを攻略できず7回までわずか4安打に封じられ、無得点が続いた。それでも0−1の9回、相手3番手・ウリベにタティス、マチャドが打ち取られ2死となったものの、そこからアンドゥハーが中前打、ボガーツが四球でつなぐ