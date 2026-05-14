１４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６１８円０６銭（０・９８％）安の６万２６５４円０５銭だった。３日ぶりに下落した。前日の米株式市場で、人工知能（ＡＩ）市場拡大への期待から半導体関連株が値上がりした。日経平均も１４日午前の取引では一時、５００円超上昇し、６万３７９９円３２銭をつけて取引時間中の最高値を更新した。しかし、その後は決算発表の内容が嫌気されたフジクラや、