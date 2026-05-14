【台北共同】中国の習近平国家主席が米中首脳会談で「台湾海峡の平和と安定」に言及したことに対し、台湾行政院の報道官は14日「中国の軍事的な脅威」こそが台湾海峡の安全を脅かす唯一の要因になっていると述べて批判した。