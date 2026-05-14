14日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。朝方はハイテク株が買われ、取引時間中の最高値を更新。午後に利益を確定する売りなどが出て、マイナスに転じた。終値は前日比618円06銭安の6万2654円05銭。東証株価指数（TOPIX）は40.21ポイント安の3879.27。出来高は約31億6889万株だった。