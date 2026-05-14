北京の人民大会堂で歓迎式典に出席したトランプ米大統領（左）と中国の習近平国家主席＝14日（共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は14日、北京の人民大会堂前でトランプ米大統領を出迎え、握手を交わした。最初は少しぎこちない様子だったが、赤いじゅうたんを歩く際にトランプ氏と会話し、自然な笑顔も見せて友好ムードを演出した。歓迎式典で両国の国旗や花束を手にした子どもたちが出迎え、トランプ氏は拍手で応じて満