◇ア・リーグドジャース4−0ジャイアンツ（2026年5月13日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、ジャイアンツ戦に「投手専念」で登板。7回無失点8奪三振で今季3勝目を手にした。防御率も0・82で両リーグトップとなる快投。試合後には取材陣に対応した。以下、大谷の一問一答。――どんなプランを持って登板を？「自分のやるべきことを重視しながら、相手の打線の反応を見て、ウィルと話
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