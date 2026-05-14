【カンヌ＝浅川貴道】南仏で開催中の第７９回カンヌ国際映画祭で１３日、コンペティション部門に出品されている深田晃司監督（４６）の「ナギダイアリー」が公式上映された。地方の町「ナギ」に住む彫刻家と、そこを訪れた建築家の交流を軸に、人々の間に起きる繊細な心の変化を捉えた作品。岡山県奈義町で住民の手厚い協力のもと撮影を行い、彫刻家を松たか子さん（４８）、建築家を石橋静河さん（３１）が演じた。上映には、