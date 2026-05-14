元フジテレビアナウンサーの高島彩（47）が14日、インスタグラムを更新。元フジテレビアナウンサー加藤綾子（41）とフジテレビ井上清華アナウンサー（31）のスリーショットを公開した。「か、かわいいいつかのランチなんと@ayako_kato.official @seika_inoueこの2人、お誕生日が同じという奇跡」と書き出し、加藤と井上アナが同じ4月23日誕生日だと明かした。その上で「お祝いさせてもらって溢れんばかりの幸せをもらい