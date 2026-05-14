女子柔道48キロ級で00年シドニー、04年アテネオリンピック（五輪）金メダルの谷亮子さん（50）が14日、インスタグラムを更新。通算300号本塁打を放った巨人坂本勇人内野手（37）を祝福した。坂本勇は前日13日の広島戦（福井）で劇的なアーチを描いた。1点ビハインドの12回1死一、二塁。通算300号となる逆転サヨナラ3ランを放った。通算300本塁打は史上48人目、生え抜きでは7人目の快挙。谷さんは「通算300号本塁打！！大記録達成、