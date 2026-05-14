北京市の中国農大国際イノベーションパーク内で昨年12月22日に正式にオープンした「海淀食堂-デジタル・スマート実験レストラン」は、普通の食堂ではなく、科学研究成果を展示するプラットフォームにもなっている。そこで働く調理ロボットから食材に至るまで、中国農業大学の専門家が独自に研究開発したものばかりとなっている。チップ内蔵のトレイが料金やカロリーを自動計算食事に来た曹春娟（ツァオ・チュンジュエン）さんはト