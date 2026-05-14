「玄関を開けたら『その扉の向こうにも世界があるのぉ？！』って顔してました。」【写真】驚いて目がまん丸になった猫さん…可愛い！こんなポストをされたのはおたまさん（@ms_burube）さん。ゴミ出しのために玄関を開けた瞬間、扉の向こうの世界に驚いたような表情を見せた猫ちゃんの写真を収めた投稿です。まん丸な目でこちらを見つめるその表情が、思わず笑いを誘う一枚となっています。「この顔好きすぎるwww」「扉の向こうに