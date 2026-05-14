中国ブランドが韓国市場の多分野で展開を広げています。4月30日、中国の茶飲料ブランド、覇王茶姫（CHAGEE）が韓国市場に正式参入し、ソウルの江南（カンナム）、龍山（ヨンサン）、新村（シンチョン）の3か所で同時に初の店舗をオープンしました。開業初日はオンライン注文システムがパンク状態となるほどの注文が殺到し、一部では商品の受け取りまで3時間以上待つ事態となりました。中国税関の統計によりますと、2025年の中韓二