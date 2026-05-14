「猫はよく液体になると聞いたので、液体が猫になるグラス考えました」【写真】ミルクとコーヒーを注ぐと…、猫がグラスの中に入ってるみたいに！大手IT企業勤務の傍ら、「アイデアクリエイター」としても活動するいしかわかずやさん（@issikazu20）が、猫好きには垂涎必至のアイテムを考えたという投稿に注目が集まりました。「猫が液体になる」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。猫は関節や筋肉が柔らかく、柔軟性