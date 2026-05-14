バンプレストブランドより、『UNDERTALE』の「メタトン」と「ナプスタブルーク」が、フィギュアシリーズ『あみこっと』に登場することが発表された。発売は10月を予定している。 【画像あり】手編みならではの独特のゆがみまで再現した外観 『あみこっと』は、「日本あみぐるみ協会」の監修により、毛糸の繊維やまるいフォルム、手編みならではの独特のゆがみまで再現した“あみぐるみ”風の新感覚フィギュアシ