山形県酒田市で今年３月末から先月上旬にかけて５件連続して発生した放火事件で、このうちの１件の火災に関わったとして、男が逮捕されました。 建造物侵入と非現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、酒田市東泉町２丁目の無職の男（２３）です。 男は先月６日、酒田市東泉町２丁目の８９歳の男性の家の物置小屋に侵入し、火をつけた疑いがもたれています。 男は容疑をみとめています。 ■先月すでに別の窃盗容疑で逮捕 男