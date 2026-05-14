現地５月13日に開催されたリーグ・アンの第29節で、首位のパリ・サンジェルマンが、２位のRCランスと敵地で対戦。29分にフビチャ・クバラツヘリア、90＋３分にイブラヒム・エムバイエが得点を挙げて２−０で快勝し、リーグ５連覇を果たした。この一戦でマン・オブ・ザ・マッチに輝いたのが、GKマトベイ・サフォノフだ。再三訪れたピンチの場面で、ファインセーブを連発。最後まで相手にゴールを許さなかった。クラブ公式サイ