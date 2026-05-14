「FIFA World Cup」の公式Xが日本時間の14日に更新され、『FIFAワールドカップ2026』（6月11日開幕、北米3ヶ国開催）の決勝ハーフタイムショーに出演するアーティストが発表された。マドンナ、シャキーラ、BTSら超豪華布陣が明らかになった。【画像】超豪華…『FIFAワールドカップ2026』決勝ハーフタイムショー 予告ビジュアル「7月19日、FIFAワールドカップ2026決勝ハーフタイムショーがニューヨーク・ニュージャージー・スタ