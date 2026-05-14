元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が13日、自身のブログを更新。「無印良品」と「セリア」で購入したグッズを使ってすっきり整理した、かばん収納を紹介した。【写真】「無印で購入したラックに seriaのワイヤーネットをつけました」かばん収納術を披露した渡辺美奈代整理収納アドバイザーの資格を持ち、SNSでは冷蔵庫の収納や模様替えした部屋の様子などをたびたび披露してきた渡辺。この日