2026年5月13日（水）日本時間21:30発表米国2026年4月PPI、他 【1】結果：4月のCPI前年比3.8％上昇、エネルギー関連のインフレが継続 2026年4月の米・消費者物価指数（CPI）は、ヘッドラインが前年同月比3.8%上昇と、市場予想（同3.7％上昇）を上回りました。食品・エネルギーを除いたコア指数（コアCPI）も前年同月比2.8％上昇と、市場予想（同2.7％上昇）を上回り、いずれもわずかながら市場予想を上回りました。