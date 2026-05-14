俳優のピエール瀧が１４日、東京・本多劇場で松岡昌宏が主演する舞台「はがきの王様」（２４日まで）の初日を迎え、公演前に取材会を開催。１８年ぶりの舞台出演に思いを語った。ピエールの舞台出演は、２００８年の「シティボーイズミックスＰＲＥＳＥＮＴＳオペレッタロータスとピエーレ」以来、１８年ぶり。今作は、昔の深夜ラジオを舞台に、ハガキ職人（松岡）の再生を描く物語。ピエールは、パーソナリティーの楢