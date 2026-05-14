元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏が１４日、東京・下北沢の本多劇場で主演舞台「はがきの王様」（２４日まで）の初日を迎え、公演前に取材会と公開ゲネプロを行った。深夜ラジオにのめり込む“ハガキ職人”だった男が、大人になって熱情の日々を取り戻す人間ドラマ。演劇の聖地・本多劇場に初出演となる松岡は「散々ガキの頃から見に来てて、いつかこの舞台に立ちたいと思っていた。やっと念願かなったので、ひとステージひとステージを