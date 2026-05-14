大阪府の吉村洋文知事が１４日までに自身のインスタグラムを更新し、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ハーフパイプ男子４位の平野流佳選手とのツーショットを披露した。大阪府は同五輪で活躍した大阪ゆかりの選手に「感動大阪大賞」「感動大阪賞」を贈呈し、大阪府出身の平野は感動大阪賞を受賞。１３日には吉村知事から賞状と記念品を贈る贈呈式が行われた。日本代表のウェアを着用した２人の写真とともに「ミラノ・