巨人の坂本勇人内野手が１３日の広島戦（福井）で１点を追う１２回、今季２号となる逆転サヨナラ３ランを放ち、プロ野球史上４８人目の通算３００本塁打を達成した。プロ２０年目での偉業達成から一夜明け、チームメート、他球団関係者、海外のゆかりの選手も含め国内外から多くの祝福の声が寄せられた。ブルージェイズ・岡本和真内野手はレイズ戦の前に「見ましたよ。さすがですね」、「エンターテイナーですよね」と祝福。
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