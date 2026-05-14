料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部ヨッシー。自他ともに認める犬好きで、特に日本犬の素朴なかわいさには抗えません！実家で柴犬を飼っていたとき、体が大きかったのでよく秋田犬に間違えられていました（笑）。そんなわけで、柴犬も大好きだけど、秋田犬も見るたびに「はわわ〜〜ん♡