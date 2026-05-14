面識のない県内の20代女性宅に侵入した疑い 鹿児島県内の20代女性の自宅に侵入したとして、鹿屋市の男子大学生(19)が逮捕されました。 住居侵入の疑いで逮捕されたのは、鹿屋市の大学生の男(19)です。 「見知らぬ男が室内に入っていることに気づいた」 鹿屋警察署によりますと、男は2月27日午前3時30分ごろ、正当な理由がないのに、県内の20代女性宅に侵入した疑いが持たれています。 女性は一人暮らしで、その日の夕方、