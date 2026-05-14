【モデルプレス＝2026/05/14】フリーアナウンサーの高島彩が5月14日、自身のInstagramを更新。手作りそぼろ弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】2児の母・47歳元フジアナ「蓋開けたらワクワクする」作り置きつくね添えた2色そぼろ弁当◆高島彩、手作りそぼろ弁当を公開高島は「そぼろ弁当」とつづり、手作り弁当の写真を公開。炒り卵とそぼろが乗ったご飯に鳥つくね、茄子の煮浸し、ササミのサラダのおかずが並ぶ彩り豊かな弁