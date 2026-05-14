【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの安田美沙子が5月14日、自身のInstagramを更新。ボリューム満点の晩ご飯を公開し、反響を呼んでいる。【写真】44歳2児のママタレ「お店みたいな食卓」肉料理メインの豪華夕食◆安田美沙子、彩り豊かな手料理公開安田は「肉だ肉だー」と書き出して、自宅での晩ご飯ショットを複数枚投稿。「体操おわりは、問答無用でにくです！！仙台のおみやげに買ってあった牛タンは、追加で焼いてペロリ」