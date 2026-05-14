1996年1月のある日です。NHK夜9時のニュースで医薬品の回収事例が報道されました。「医薬品メーカー・龍角散の製造した医療用医薬品の2品目に変色した製品が混入していたため、メーカーの判断で自主回収に踏み切った」という内容でした。 これは私の経営判断の結果でしたが、まさかNHKのニュースで報道されるとは思いませんでした。当時病床にあった父に報告し、元々業績が最悪の中で、